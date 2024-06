L'ad della Lega serie A a margine degli Stati generali della lotta alla pirateria organizzati a Roma

“Siamo dinnanzi a una piaga sociale. Un paese che non ha capito che la pirateria sia un atto contro la cultura e lo sport di questo paese”. Così Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, a margine degli Stati generali della lotta alla pirateria organizzati a Roma. “Ai consumatori finali va la mia raccomandazione a interrompere questo fatto, non soltanto perché rischiano la propria identità digitale, ma soprattutto perché le forze dell’ordine sono in grado di sapere che hanno compiuto degli atti di pirateria”, aggiunge De Siervo, che ha poi commentato il match contro la Croazia della nazionale di Spalletti a Euro 2024: “Grande fiducia nel mister e nei ragazzi, hanno una grande responsabilità per il titolo vinto nel 2021. Troppo presto si sono sprecati giudizi negativi, sono dei ragazzi importanti”, afferma De Siervo che poi ribadisce che “dalla fiducia che tutti dobbiamo continuare ad avere nella nostra nazionale potrà arrivare un risultato positivo”.

Ultimo capitolo relativamente al rapporto della Lega Serie A con il governo e le istituzioni, in particolare rispetto al tema del commissario stadi e del decreto crescita: “Su alcuni punti non c’è stata perfetta identità di vedute, ma questo non ci impedisce di continuare a costruire un rapporto positivo”, entrando poi nel merito: “Le priorità sono collegate agli stadi, prima di tutto, ma anche e soprattutto il tema del decreto crescita che ci ha visto fortemente penalizzati, creando un danno al nostro sistema nel tempo”, per poi concludere affermando che: “Parte dei risultati sportivi che abbiamo ottenuto non è detto che potranno essere confermati alla luce di questa miopia che il governo ha avuto nel non confermare una misura che in qualche modo sosteneva il calcio italiano nel mondo”.

