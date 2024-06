Shaparenko e Yaremchuk rispondono a Schranz

L’Ucraina ha battuto 2-1 la Slovacchia nella gara valida per la seconda giornata del gruppo E di Euro 2024 giocata a Dusseldorf. Vittoria in rimonta per la squadra di Rebrov che sotto nel primo tempo 0-1 (rete di Schranz), ha ribaltato tutto nella ripresa con Shaparenko al 54′ e Yaremchuk all’80’. Grazie a questo successo la Nazionale gialloblù si porta a 3 punti in classifica e raggiunge proprio la Slovacchia e la Romania che sarà impegnata nell’altra partita del girone contro il Belgio.

