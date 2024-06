Immagine dal profilo Instagram 'Bottega Ferrigno'

A realizzare l'opera il maestro pastoraio Marco Ferrigno

È già pronto per finire sul presepe: Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, è già diventato una statuina e fa bella mostra di sé in via San Gregorio Armeno, la via dei presepi, centro storico del capoluogo partenopeo.

A realizzare la statuina il maestro pastoraio Marco Ferrigno che ha raffigurato Conte in giacca e cravatta, spilletta della SSc Napoli, braccia conserte e una ‘aureola’. Ferrigno ha postato la foto della sua ultima creazione ‘calcistica’ in una storia su Instagram con la scritta: “Sant’Antonio Conte“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata