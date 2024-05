Il difensore lascia a 37 anni, il videomessaggio pubblicato sui suoi profili social

Leonardo Bonucci lascia il calcio. Lo ha annunciato il difensore 37enne in un video pubblicato sui propri profili social. “19. Forever. Da piccolo sognavo questa storia da raccontare promettendomi traguardi da abbracciare contro i grandi – ha scritto l’ex calciatore di Juventus, Milan e Fenerbahce (l’ultima sua squadra di club) in una breve poesia – Esultando, avendo fede attraverso le difficoltà con coraggio. Un padre un compagno un marito un calciatore oltre oltre la storia oggi sono io”. In carriera Bonucci ha vinto nove scudetti, cinque Supercoppe e un Europeo con la maglia della nazionale italiana.

