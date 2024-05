L'ex presidente del Bayern Monaco al Globe Soccer Forum: "Non sono i favoriti ma hanno sempre fatto bene"

“Il Borussia Dortmund in finale è forse la sorpresa più grande di quest’anno, non avevano un gruppo facile nella fase a gironi e poi hanno fatto sempre meglio”. Così a LaPresse Karl-Heinz Rummenigge, già stella e presidente del Bayern Monaco, commentando la presenza in finale di Champions League dei rivali del Borussia Dortmund. Rummenigge ha parlato a margine del Globe Soccer Forum organizzato in occasione della prima edizione europea dei Globe Soccer Awards. “Ora certamente non sono i favoriti per la finale, domenica prossima a Londra”, ha sottolineato la storica bandiera della nazionale tedesca, che ha però aggiunto: “In tutte le partite precedenti, però, non sono mai stati probabilmente i favoriti ma hanno sempre fatto bene, eliminando il Psg e poi l’Atletico Madrid”. “È buono che un club tedesco sia in finale, è sempre buono, perché non è sempre così”, conclude Rummenigge, che quindi ribadisce: “Potrebbe essere buono che un club tedesco riuscisse a vincere quello che è forse il trofeo più importante nel mondo del calcio”.

