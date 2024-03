Uno dei due aveva scavalcato la recinzione della curva portandosi vicino alla tifoseria di casa

Il Questore di Novara ha emesso due daspo a carico di due tifosi del Mantova. provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive sono stati emessi a seguito della partita di Serie C Novara Fc – Mantova. Uno dei due tifosi, classe 1963, è stato colpito da DASPO emesso, come prescrive la norma, per la durata di 5 anni con la prescrizione di recarsi presso un ufficio di Polizia durante gli incontri della squadra della quale è supporter per assolvere all’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S. in quanto era già stato destinatario di analoga misura in passato. L’uomo, al termine dell’’incontro di calcio “Novara F.C. – Mantova Calcio”, disputato il 25 febbraio 2024, ha scavalcato la recinzione che delimita la zona interdetta tra il settore della curva ospiti e il settore dei distinti locali raggiungendo una zona vietata e portandosi a ridosso della tifoseria di casa.

Analoga misura di prevenzione è stata notificata ad un tifoso mantovano del 1988, questa volta per la durata di anni uno in quanto l’ultras è stato identificato mentre era in possesso di un artifizio pirotecnico che ha acceso, brandendolo nel piazzale antistante i tornelli del settore ospiti, camminando in direzione dell’ingresso del locale impianto sportivo prima dell’inizio dell’incontro.

