Il tribunale deciderà se rimettere alla Corte di Giustizia Ue la questione di compatibilità con il diritto comunitario della legge 280/2003

battaglia legale di Antonio Giraudo, a quasi vent’anni dai fatti di Il 12 marzo il Tar del Lazio si riunirà per pronunciarsi sulla richiesta, da parte dei legali dell’ex dirigente della Juventus, di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione di incompatibilità della legge 280/2003, quella che disciplina la giustizia sportiva secondo il criterio della specificità dello sport, rispetto ai principi di diritto comunitario. Una legge che “conferisce un monopolio disciplinare alle federazioni sportive e impedisce al Tar di annullare o riformare le decisioni delle federazioni, violando così il principio generale di diritto Ue della ‘tutela giurisdizionale effettiva‘”, hanno sottolineato gli avvocati Jean-Louis Dupont (lo stesso della sentenza Bosman, ndr) e Amedeo Rosboch in una nota del luglio scorso, in occasione della prima udienza che si è tenuta al Tar a Roma. Ladi, adai fatti di Calciopoli , non è ancora conclusa.si riunirà per, da parte dei legali dell’ex dirigente della Juventus, dila questione di, quella che disciplina lasecondo il criterio della specificità dello sport,. Una legge che “conferisce un monopolio disciplinare alle federazioni sportive e, violando così il principio generale di diritto Ue della ‘‘”, hanno sottolineato gli avvocati(lo stesso della sentenza Bosman, ndr) ein una nota del luglio scorso, in occasione della prima udienza che si è tenuta al Tar a Roma.

Decisione che rischia di scuotere giustizia sportiva

Il verdetto del tribunale amministrativo regionale – a esprimersi sarà una sezione specializzata nelle questioni sportive e di diritto comunitario – al netto della causa intentata da Giraudo “per vedere accertata la responsabilità dello Stato italiano per i gravissimi danni e pregiudizi subiti”, rischia di scuotere alcuni pilastri su cui si basa oggi la giustizia sportiva in Italia, a partire dalla clausola compromissoria. Se la Corte di Giustizia Europea dovesse riconoscere che la legge 280 del 2003 non garantisce al singolo individuo la tutela giurisdizionale effettiva il sistema potrebbe richiedere delle sostanziali riforme. “La giustizia sportiva per come è costruita da noi è un sistema chiuso a sé – spiega a LaPresse l’avvocato Rosboch – Una persona ha il titolo di andare in ultima istanza al Tar non per chiedere un annullamento della sentenza ma solo per una tutela risarcitoria. La condanna sportiva rimane e se sei radiato rimani radiato, il problema è che non hai la possibilità di ricorrere a un giudice”. Nel caso in cui la Corte di Giustizia Europea dovesse pertanto dar ragione a Giraudo “lo Stato italiano si dovrebbe adeguare e dovrebbe rivedere la legge sull’ordinamento sportivo inserendo delle garanzie e quindi la possibilità di ricorrere a un giudice”.

Il ricorso davanti alla Cedu

Giraudo, radiato dalla Federcalcio nel 2011 per le conseguenze di Calciopoli, ha ottenuto un primo parziale successo nel settembre 2021, quando la Corte europea dei diritti dell’uomo – che storicamente boccia circa il 90% delle richieste presentate – ha considerato ammissibile (senza entrare nel merito) il ricorso presentato nel marzo 2020 riconoscendogli la violazione dei diritti della difesa, a causa dei soli sette giorni concessi per leggere le oltre 7000 pagine di atti prodotti nel corso del procedimento sportivo, e la ragionevole durata del processo, trascinatosi per 13 anni.

