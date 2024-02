Il mister giallorosso sul sorteggio in Europa League contro il Brighton: "De Zerbi? Un genio"

La conferenza stampa di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, alla vigilia del match di campionato che vede i giallorossi impegnati contro il Torino. “Sarà una partita tosta, ma non parlatemi di sbornia” dopo la vittoria ai rigori contro il Feyenoord in Europa League “perché se entriamo con la testa sbagliata vorrà dire che io avrò fatto tutto male. A Frosinone ho detto che era un errore delle mie scelte, due volte di seguito no”, ha detto il tecnico. “La squadra sta bene di testa, siamo tutti molti contenti. Si sta bene nello spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto pathos. Qualche strascico fisico ci sarà, ma cercheremo di non pagarlo, gestendo i ragazzi. Oggi nel pomeriggio vedremo come stanno tutti nell’allenamento“, ha aggiunto, affermando di non sottovalutare i granata: “È una squadra difficile da affrontare, meno da inquadrare perché ha una sua identità. Juric lo ritengo un grane allenatore, è stato tra i primi che ho spiato, lo ritengo forte. Forse è la peggior squadra da affrontare dopo 120 minuti di partita, ma ci faremo trovare pronti. Quest’anno sotto il profilo difensivo hanno quasi un rendimento da Champions, sarà una bella sfida”.

“De Zerbi? Un genio”

Il mister giallorosso ha anche parlato del sorteggio del prossimo turno di Europa League, che vede la Roma contro il Brighton del suo amico Roberto De Zerbi. “Per il sorteggio, mi hanno chiesto chi non avrei voluto e ho detto il Brighton. È una partita difficile da preparare, contro una squadra aperta e forte che fa male a tante squadre nel campionato più difficile del mondo. De Zerbi è un allenatore che con me è sempre stato un libro aperto, mi ha messo a disposizione i suoi dati, gli allenamenti, le conoscenze. Mi ha inviato un messaggio di conforto quando sono stato esonerato. In più c’è questa cosa che le nostre figlie si sono incontrate a Londra e sono diventate grandissime amiche, si beccano nei Roma club di Londra per vedere le partite della Roma”, ha detto De Rossi. “Non penso che la figlia di De Zerbi sarà li con la sciarpa della Roma, ma la vedranno insieme”, ha aggiunto. “Penso che De Zerbi sia un genio, può piacere più o meno, ma sicuramente ha portato qualcosa di nuovo, lo ritengo uno di quei pochi allenatori che hanno portato qualcosa e che gli altri cercano di imitare”.

“Lukaku sereno, i rigori si sbagliano”

Infine, anche parole di incoraggiamento per Romelu Lukaku, che ha sbagliato uno dei calci di rigore contro gli olandesi. “Lukaku era il primo che correva dietro a Mile, il rigore sbagliato non l’abbiamo neanche toccato, i rigori si sbagliano. Abbiamo analizzato il fatto che al 120′ è partito, ha dribblato l’avversario e aveva fatto gol, il portiere ha fatto un miracolo. Ci saranno i momenti che ha sempre vissuto in cui tocca la palla e fa gol, ci porterà in trionfo, è molto tranquillo e sereno. Abbiamo passato il turno contro il Feyenoord perché all’andata ha segnato lui pareggiando”, ha detto il mister romanista.

