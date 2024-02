Scontro tutto italiano in panchina tra Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi

Sarà il Brighton l’avversario della Roma negli ottavi di Europa League. Scontro tutto italiano dunque in panchina tra Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. La gara d’andata si giocherà allo Stadio Olimpico il 7 marzo, ritorno in terra inglese il 14 marzo.

La Roma si è qualificata agli ottavi superando ai rigori il Feyenoord nei play-off, mentre la squadra inglese ha dominato il Gruppo B della fase a gironi, in cui figuravano anche Marsiglia, Ajax e Aek Atene.

“Roma in casa e in trasferta. Preso”. Così il Brighton su X commenta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League che vedrà la sfida tra la squadra di Roberto De Zerbi e quella di Daniele De Rossi.

AS Roma home and away. Bring it on. ✊ pic.twitter.com/j6BNq6QESD

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 23, 2024