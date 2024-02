Autorete di Deiola e reti di Immobile e Felipe Anderson per la squadra di Sarri. Di Gaetano il gol della bandiera rossoblù

Colpo della Lazio che passa 3-1 a Cagliari nel match valido per la 24/a giornata di Serie A e sale momentaneamente al sesto posto in classifica, a quota 37 punti, a meno due dall’Atalanta quarta. L’autorete di Deiola al 26′ del primo tempo spiana la strada ai biancocelesti, che raddoppiano al 5′ della ripresa con il tap-in vincente di Ciro Immobile, alla rete numero 200 in carriera in campionato. Un minuto dopo l’eurogol di Gaetano riapre i giochi, ma al 20′ – nel miglior momento dei padroni di casa – Felipe Anderson chiude i conti siglando il 3-1. I sardi, alla quarta sconfitta di fila, restano fermi a 18, comunque a meno uno dalla zona salvezza.

