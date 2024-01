Il report di Deloitte. I bianconeri sono 11esimi, il Milan sorpassa l'Inter al 13esimo posto mentre il Napoli entra in top 20. In testa il Real

La Juventus si conferma primo club italiano per fatturato, rimanendo all’11esimo posto a livello mondiale aumentando i propri ricavi del +8% a 432 milioni di euro, ma ben lontano dalla vetta occupata dal Real Madrid. È quanto emerge dalla 27a edizione della Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, secondo cui i 20 club con i maggiori ricavi nel calcio mondiale hanno guadagnato la cifra record di 10,5 miliardi di euro nella stagione 2022/23. Questa somma, che rappresenta un aumento del 14% rispetto all’anno precedente, è stata raggiunta grazie ai ricavi record registrati dai club della Money League a livello commerciale e da matchday, rispettivamente di 4,4 miliardi di euro e 1,9 miliardi di euro. I ricavi delle partite sono stati trainati dall’elevata domanda di sport dal vivo da parte dei tifosi, con gli stadi aperti al massimo della loro capacità in tutta l’Europa continentale durante la stagione 2022/23.

Il Milan sorpassa l’Inter, il Napoli entra in top 20

Per quanto riguarda gli altri club italiani, balzo in avanti del Milan, che passa dalla posizione 16 alla posizione 13 toccando quota 385 milioni di ricavi (+50% rispetto alla stagione 2021/22). L’Inter è stabile al 14esimo posto, con un aumento di quasi 50 milioni di ricavi a circa 379 milioni di euro (+23% rispetto alla stagione precedente) grazie soprattutto al raggiungimento della finale di Champions League nella scorsa stagione. Il Napoli è una delle 3 new entry nella top 20 di questa edizione, con ricavi totali per oltre 267 milioni, in crescita del +71%.

Il podio: Real Madrid, Manchester City, Psg

Il Real Madrid torna in testa con la cifra monstre di 831 milioni di euro di ricavi totali, seguito da Manchester City (826 milioni di euro), Paris Saint-Germain (802 milioni di euro), Barcellona (800 milioni di euro) e Manchester United (746 milioni di euro). Il Real ha fatto registrare un aumento di 118 milioni di euro rispetto al fatturato dell’anno precedente. La crescita del club è in gran parte attribuibile alla forte performance di vendita al dettaglio, all’aumento delle presenze allo stadio e alla ripresa delle entrate da sponsorizzazione in seguito all’allentamento delle restrizioni pandemiche. Il Manchester City scende al secondo posto nella classifica 2024 nonostante una stagione 2022/23 da record sia sul campo sia fuori. Il club ha registrato i suoi ricavi più alti di sempre per una stagione, pari a 826 milioni di euro, grazie ai successi in Champions League e in Premier League che hanno incrementato i ricavi commerciali e televisivi rispettivamente di 50 e 26 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain invece è entrato nella top 3 per la prima volta nella storia della Money League con ricavi pari a 802 milioni di euro. In generale nella stagione 2022/23 il numero di club della Premier League presenti nella Money League è sceso a 8, dopo che negli ultimi due anni erano stati almeno 10. I ricavi commerciali hanno rappresentato il maggior flusso di entrate per i club della Money League per la prima volta dalla stagione 2015/16, escludendo la stagione 2019/20 per l’impatto del Covid 19. In particolare, 17 dei 20 club più importanti hanno registrato un aumento dei ricavi commerciali rispetto all’anno precedente, con una crescita attribuibile in gran parte al miglioramento delle vendite al dettaglio, ai ricavi derivanti da eventi non in campo e al recupero dei ricavi da sponsorizzazione che erano stati colpiti dalla pandemia. Al contrario, i ricavi derivanti dai diritti televisivi sono aumentati di un modesto 5%, una crescita limitata, in parte, dal fatto che la stagione 2022/23 rientra negli accordi dei broadcast domestici già esistenti. Complessivamente, i club della Money League hanno registrato un fatturato medio di oltre 500 milioni di euro, con i ricavi commerciali e televisivi che hanno contribuito in misura simile, rispettivamente per 222 milioni di euro (42%) e 213 milioni di euro (40%), seguiti dai ricavi da gare (92 milioni di euro, 18%). “Un altro anno da record per i club della Money League che rappresenta la continua forza finanziaria dell’industria del calcio. L’elevata domanda di sport dal vivo fa prevedere un’ulteriore crescita in particolare dei ricavi commerciali e di quelli derivanti dal matchday”, ha detto Tim Bridge, partner dello Sports Business Group di Deloitte.

I dati del calcio femminile

Questa edizione della Money League include anche l’analisi di 15 dei club femminili che generano i maggiori introiti nel calcio europeo. Il Barcellona femminile è rimasto al vertice del calcio femminile in Europa nella stagione 2022/23, registrando 13,4 milioni di euro di ricavi con un aumento del 74% rispetto all’anno precedente. Anche il Manchester United Women ha mantenuto la sua posizione al secondo posto, con ricavi per 8 milioni di euro. Nel frattempo, il Real Madrid Femenino è salito al terzo posto con un fatturato di 7,4 milioni di euro, con un aumento del 416% rispetto all’anno precedente. L’unica italiana presente è la Juventus Women con appena 1 milione di ricavi. La WSL inglese e la Liga F spagnola avevano un valore annuale dei diritti televisivi di circa 8 milioni di euro nel 2022/23, circa otto volte quello della Serie A Femminile italiana (circa 1 milione di euro), che è diventata completamente professionistica a partire dalla stagione 2022/23.

