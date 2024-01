Dalla Germania alla Spagna fino alla Francia passando per il Brasile. L'omaggio della stampa internazionale a 'Rombo di tuono'

La notizia della morte di Gigi Riva fa il giro sui giornali di tutto il mondo. In Germania la Bild titola “Muore la leggenda italiana Riva” e a corredo della notizia mette una foto di un contrasto tra Gigi Riva e Berti Vogts in Italia-Germania 4-3. In Inghilterra il Mirror ricorda Riva come “vincitore degli Europei” del 1968. Sempre in Germania Kicker scrive “L’Italia piange la scomparsa di uno dei migliori attaccanti del mondo: Luigi Riva è morto”.

In Spagna Marca titola “È morto Gigi Riva, leggendario attaccante del calcio italiano”. Il giornale spagnolo pubblica la foto di uno stacco di testa di Riva sotto gli occhi di Pelé nella finale di Coppa del Mondo 1970 contro il Brasile. In Francia L’Équipe dedica uno spazio in prima pagina a “Riva s’en va” e poi dedica uno spazio nella versione online dove definisce Gigi Riva come “l’eroe d’Italia che non lasciò mai la Sardegna”. In Brasile O Globo racconta di Riva come “il miglior cannoniere della Nazionale italiana”.

