Al via sabato 13 il torneo continentale con la sfida tra la Guinea e la Costa d'Avorio, Paese ospitante

Tutto pronto per la trentaquattresima edizione della Coppa d’Africa, che prenderà il via domani con la sfida tra la Guinea-Bissau e la Costa d’Avorio, Paese ospitante. Ai nastri di partenza, nelle previsioni di Planetwin365 e 888sport, la favorita a quota 6 per portare a casa il trofeo è il Marocco, che si è distinto nell’ultimo Mondiale arrivando sino alle semifinali. Le altre squadre seguono a poca distanza nelle quote. In lavagna tra 6,75 e 7 c’è il Senegal di Manè e Koulibaly, detentore della coppa, mentre si sale a 7,25 per l’Algeria di Bennacer e Aouar e a 7,50 per i padroni di casa della Costa d’Avorio, in cui militano Ndicka e Kouamè. Offerto a 9, invece, il trionfo della Nigeria, che sarà guidata dal tandem d’attacco made in Italy formato da Lookman e Osimhen. Per quest’ultimo si profila un altro duello individuale con Salah, dopo il testa a testa vinto dal nigeriano per il premio di miglior giocatore africano del 2023. Per i bookmakers saranno loro due a contendersi il titolo di capocannoniere della Coppa d’Africa: parte leggermente avanti a 7 l’esterno del Liverpool, insegue a 8 il centravanti del Napoli.

