Aveva 78 anni. Lo ha comunicato la famiglia

Calcio in lutto per la morte di Franz Beckenbauer. La leggenda del calcio tedesco e internazionale è morta ieri all’età di 78 anni. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalla famiglia, come riporta l’emittente tedesca Ard. “È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”, recita la nota diffusa dalla famiglia dell’ex campione tedesco.

