Il calciatore armeno è arrivato all'Inter nell'estate del 2022

Terzo rinnovo di giornata in casa Inter all’indomani del pareggio in campionato in casa del Genoa (1-1). Dopo Federico Dimarco e Matteo Darmian, il club nerazzurro ha ufficializzato in una nota sul proprio sito ufficiale “il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan – si legge nel comunicato – il centrocampista classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026″. Il calciatore armeno è arrivato all’Inter nell’estate del 2022.

