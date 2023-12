Il presidente della Fifa ha fatto i complimenti al club nerazzurro. Il torneo è in programma nel giugno 2025 negli Stati Uniti

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ufficializzato la partecipazione dell’Inter al nuovo format del Mondiale per club in programma nel giugno 2025 negli Stati Uniti. “Complimenti all’Inter per la qualificazione al nuovissimo Mondiale per club 2025”, ha dichiarato Infantino in un video pubblicato su Instagram.

La società nerazzurra, finalista dell’ultima edizione della Champions League, era già certa da qualche settimana della partecipazione alla nuova competizione. Per l’altro posto che spetta a un club italiano sono ancora in corsa Juventus, Napoli e Lazio.

