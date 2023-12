Alle 21 le ultime partite delle italiane nella fase a gironi

Il Milan alla ricerca di una difficile qualificazione agli ottavi, la Lazio già qualificata a Madrid per puntare al primo posto del girone. È il quadro delle italiane in Champions League alla vigilia dell’ultima giornata di gare dei gironi, il 13 dicembre.

Newcastle-Milan: i rossoneri si qualificano se…

La sfida decisiva per il Milan è alle 21 in casa del Newcastle. I rossoneri, che sono al momento ultimi nel girone con 5 punti a parimerito proprio con gli inglesi, devono necessariamente vincere per sperare nella qualificazione: ma devono anche confidare che il Borussia Dortmund, già qualificato, batta il Paris-Saint Germain nell’altro match del gruppo. “Abbiamo solo un obiettivo e una sola possibilità, vogliamo vincere la partita senza pensare ad altro, poi vedremo che succederà. Siamo consapevoli dell’importanza della gara e del continuare a giocare in Europa, questo è il primo vero bivio della stagione“, ha detto il tecnico rossonero Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia. Il Milan ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 21 trasferte europee contro squadre inglesi. All’andata, il match a San Siro tra le due squadre finì 0-0.

Atletico Madrid-Lazio per il primo posto nel gruppo E

Sempre alle 21, la Lazio già qualificata per gli ottavi è attesa dalla trasferta in casa dell’Atletico Madrid che vale il primo posto nel girone E. I biancazzurri di Sarri, a 10 punti contro gli 11 della squadra di Simeone, devono necessariamente vincere per scavalcare gli spagnoli e ottenere un sorteggio più favorevole nel prossimo turno. “Aggrediamo la partita senza pensare a nulla, la gara mette in palio il primato. Gli ottavi di finale sono un miracolo. Abbiamo ritrovato solidità difensiva, dobbiamo tornare a segnare. Vogliamo giocarci al meglio le nostre chance, siamo una squadra con qualche alto e basso. In questo stadio vincono in pochi, questo ambiente deve imparare a diventare logico e un po’ più ottimista”, ha affermato l’allenatore toscano in conferenza stampa. Solo una volta la Lazio ha chiuso un girone di Champions al primo posto: è stato nella stagione 1999-2000.

