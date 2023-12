Il premio prende in considerazione il periodo compreso tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023

Due italiani nei tre finalisti per il The Best FIFA Men’s Coach, il riconoscimento della massima organizzazione calcistica mondiale. L’attuale ct della Nazionale Luciano Spalletti e il tecnico dell’Inter finalista dell’ultima edizione della Champions League, Simone Inzaghi, sono stati nominati come finalisti e contenderanno lo scettro di miglior allenatore Fifa allo spagnolo Pep Guardiola, campione d’Europa con il suo Manchester City. Il premio prende in considerazione il periodo compreso tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023, periodo in cui Spalletti ha allenato il Napoli, portandolo a vincere lo scudetto dopo 33 anni dall’ultimo tricolore vinto con Maradona.

