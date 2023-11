Il tecnico biancoceleste: "Dopo ritiro cambiato qualcosa, bene intervento Fabiani"

“Il Celtic ha buoni ritmi, buona intensità, discrete qualità tecniche non ci dobbiamo illudere per i risultati negativi in trasferta. Sarà una partita complicata“.Così l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions contro il Celtic. “Cosa fa un allenatore in un momento difficile? Si prepara la partita, è il momento di compattarsi sperando che l’atmosfera della Champions ci dia qualcosa in più”, ha aggiunto Sarri che poi ha fatto il punto sugli infortunati: “Zaccagni, Romagnoli e Casale sono fuori, sta meglio Rovella. Facciamo l’ultimo allenamento e tiriamo le somme”.

“Dopo il ritiro è cambiato qualcosa. Nel ritiro l’atmosfera era ottima”, ha aggiunto Sarri. “Intervento dopo sconfitta con Salernitana? L’ha fatto il direttore (Fabiani, ndr) in maniera tosta. Sono contento perché ce n’era bisogno. Ha fatto un intervento bello, mi è piaciuto”. “Bisogna resettare, non c’è più vecchia guardia. La tattica è un aiuto se sei allo stesso livello degli avversari”, ha aggiunto Sarri.

