La bandiera nerazzurra a LaPresse: "Quando la squadra è in difficoltà lui ti fa superare il momento"

“Come reagirà Lukaku ai fischi di San Siro? Farà gol, è l’unico modo per farli fermare”. Così a LaPresse Sandro Mazzola, stella interista, alla vigilia del match tra Inter e Roma che segnerà il ritorno dell’attaccante belga a San Siro dopo lo strappo con il club nerazzurro. “I tifosi dell’Inter non hanno ancora digerito questa separazione, a loro piaceva questo giocatore. È un attaccante che si inventa le cose in campo, quando la squadra è in difficoltà lui ti fa superare il momento. Il paragone con il passaggio nel 1976 di Boninsegna dall’Inter alla Juventus? Me lo ricordo eccome, ma questo è diverso perchè un trasferimento simile allora non succedeva quasi mai”, ha concluso Mazzola.

