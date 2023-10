I giallorossi battono per 2-0 lo Slavia Praga all'Olimpico. Pari dell'Atalanta in Austria contro lo Sturm Graz. In Conference League, Fiorentina travolgente

Terza vittoria in tre partite per la Roma in questa prima fase di Europa League. I giallorossi si sono imposti per 2-0 sullo Slavia Praga grazie ai gol nel primo tempo di Bove nel primo minuto di gioco e Lukaku al 17′. In classifica la squadra di Mourinho consolida il primato salendo a 9 punti, a +3 sullo Slavia. Ferme a 1 punto Servette e Fc Sheriff.

L’Atalanta invece ha pareggiato per 2-2 in casa dello Sturm Graz ma resta in testa al girone con 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici in virtù dell’1-1 tra Rakow e Sporting Lisbona nell’altra gara del Gruppo D. Gli austriaci si portano in vantaggio al 13′ con Prass, ma Muriel ribalta la partita già nel primo tempo con una doppietta tra il 34′ e il 52′, segnando su rigore nel recupero. Nella ripresa Hierlander lascia in dieci i padroni di casa all’8′, ma lo Sturm Graz riesce comunque a trovare il pareggio grazie al penalty trasformato da Horvat. La Dea sale così a 7 punti, mentre gli austriaci avanzano a quota 4 restando al secondo posto appaiati con lo Sporting.

In Conference League travolgente la Fiorentina che al Franchi ha battuto per 6-0 i serbi del Cukaricki. Viola primi nel gruppo F con 5 punti in tre partite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata