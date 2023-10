Tegola per il Brasile. Come riportato dal sito della Federcalcio della Seleçao, Neymar dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico dopo essersi infortunato martedì sera nel match di qualificazione ai Mondiali del 2026 perso dalla nazionale verdeoro contro l’Uruguay. Gli esami “hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro”. Sui tempi dell’intervento la Federazione specifica questo sarà effettuato “in data da destinarsi”. La Federcalcio brasiliana, inoltre, specifica di essere in “contatto permanente” con l’Al Hilal. Brasile e Al Hilal sono “allineati” per il recupero del giocatore.

La tristezza di “O Ney”: “Momento peggiore della mia carriera”

“È un momento molto triste, il peggiore. So di essere forte, ma questa volta avrò bisogno ancora di più dei miei amici (famiglia e amici)”. Così con un post sul proprio account Instagram, Neymar, dopo l’infortunio al ginocchio che ha riportato la rottura del legamento crociato e del menisco. “Non è facile affrontare infortuni e interventi chirurgici – aggiunge l’attaccante brasiliano -, immagina di rivivere tutto dopo 4 mesi di recupero. Ho fede, troppa. Ma metto la forza nelle mani di Dio affinché possa rinnovare la mia. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto”.

