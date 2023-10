Dopo le prime due giornate della fase a gironi di Europa League, i nerazzurri di Gasperini ancora a punteggio pieno

Un’Atalanta spettacolare per gioco, qualità e temperamento supera in trasferta per 2-1 lo Sporting Lisbona nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. La vittoria della Dea matura nel primo tempo grazie alle reti di Scalvini al 33′ e Ruggeri al 43′ che certificano una frazione giocata in maniera splendida, dominando su tutti i fronti, mettendo in seria difficoltà lo Sporting, in balia dei nerazzurri. Nella ripresa i lusitani provano a reagire e accorciano le distanze con Gyokeres su rigore al 76′ ma l’Atalanta riesce a gestire il match portando a casa tre punti pesanti in chiave qualificazione. Con questo successo la squadra di Gasperini infatti si porta solitaria in testa al girone D con 6 punti. Nell’altra sfida del girone lo Sturm Graz supera il Rakow 1-0.

