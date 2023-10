In pieno recupero il colpo di testa di Pedro vale tre punti pesantissimi per la squadra di Sarri

Un gol di Pedro in pieno recupero permette alla Lazio di battere 2-1 il Celtic nel match valido per la seconda giornata di Champions League. Al vantaggio di Furuhashi al 12′ del primo tempo dopo una rapida combinazione con O’Riley risponde di testa Vecino al 29′ in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa gli scozzesi a dieci minuti dal 90′ trovano il 2-1 con Palma ma il Var annulla per fuorigioco salvando i biancocelesti. In pieno recupero una splendida prodezza di Pedro di testa su assist di Guendouzi vale tre punti pesantissimi in ottica qualificazione agli ottavi. La squadra di Sarri sale infatti a 4 punti in classifica agganciando in vetta l’Atletico Madrid, vittorioso 3-2 contro il Feyenoord, fermo a tre. Gli scozzesi si ritrovano ultimi ancora con zero punti.

