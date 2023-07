Il club londinese vuole 45 milioni di euro per far partire il giocatore

Il Chelsea ha rifiutato l’ultima offerta dell’Inter per Romelu Lukaku e chiede 45 milioni di euro per far partire il giocatore. Lo riporta ‘The Athletic’, specificando che Juventus e l’Al Hilal sono alla finestra pronte a muoversi qualora i blues non riuscissero a trovare un accordo con il club nerazzurro. L’attaccante 30enne è reduce da una stagione in prestito all’Inter in cui ha segnato 14 reti in 37 presenze complessive.

