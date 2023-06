L'attaccante belga su Instagram dopo la delusione di Istanbul: "Non doveva succedere, abbiamo dato tutto"

Romelu Lukaku rompe il silenzio ed esprime su Instagram tutta la sua delusione dopo la sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League, 0-1 contro il Manchester City. “Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell’ inter per l’amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo. Non doveva succedere… Abbiamo dato tutto. È una sensazione di m… per tutti noi che amiamo questo bellissimo club”, ha scritto l’attaccante belga: sulla sua testa l’occasione del pareggio nel recupero del match, sventata però dal portiere Ederson. “Ma l’Inter ha ancora fame e torneremo a combattere con la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la storia”, ha concluso Lukaku.

