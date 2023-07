Il bosniaco arriva a parametro zero dopo una stagione e mezza all'Olympique Marsiglia

Sead Kolasinac è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Lo annuncia in una nota il club lombardo. L’esterno bosniaco, con cittadinanza tedesca, arriva a parametro zero dopo una stagione e mezza disputata in forza all’Olympique Marsiglia, con cui ha collezionato complessivamente 58 presenze con 4 gol e 2 assist. L’Atalanta “rivolge un caloroso benvenuto a Sead e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”, sottolinea la Dea nel comunicato.

