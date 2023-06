Gaffe razzista in diretta dell’ex dirigente sportivo dell’Udinese Franco Dal Cin: “Siamo partiti da quello che oggi non succede più, dal settore giovanile”, ha detto in collegamento in diretta su Sky. “Prendono i predefiniti, i preformati, è più sul colore, è un po’ più scuro del solito“, ha aggiunto. A quel punto si sente caos dallo studio e si interrompe il collegamento, che viene ripristinato solo alla fine.

La frase razzista viene in parte ‘coperta’ dal vociare in studio, dove si cerca di cambiare argomento. Ma non è sfuggita al web, dove il video sta circolando in queste ore, suscitando diverse polemiche.

