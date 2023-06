Il direttore generale in un'intervista a Sky Sport conferma: "Abbiamo contatti quotidiani da sempre"

“Allegri non è mai stato in discussione, c’è totale condivisione di tutti quelli che sono gli scenari futuri, dal mercato all’organizzazione”. Così a Sky Sport, il direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino, sul futuro del tecnico bianconero e le nuove mosse del club. “Abbiamo contatti quotidiani da sempre, non solo dopo Udine. Abbiamo attraversato insieme la bufera e il rapporto si è consolidato rapidamente. Non sono mancati i momenti di confronto anche accesi, ma sono stati costruttivi, con la volontà di fare il meglio per la squadra. Non dobbiamo dimenticare la bufera, all’interno della quale possiamo considerare che abbiamo operato bene, non solo dal punto di vista delle performance in campo che potevano essere migliori in alcune occasioni ma hanno portato ad un terzo posto sul campo, a essere ad un passo dalle finali dei due trofei, considerando un inizio stagione non eccellente così come un finale con un crollo che riteniamo legato a situazioni psicologiche”, ha aggiunto.

