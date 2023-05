Nell'ultimo turno i veneti di scena a San Siro contro il Milan, mentre i liguri giocheranno contro la Roma

Verona-Empoli 1-1 nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 37/a giornata di Serie A. I gol di Gaich al 61′ e autogol di Magnani al 96′. Un punto che tiene in vista le speranze di salvezza dell’Hellas, che aggancia lo Spezia a quota 31 punti in classifica. Nell’ultimo turno di campionato il Verona sarà di scena a San Siro contro il Milan, mentre i liguri giocheranno all’Olimpico contro la Roma.

