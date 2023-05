I nerazzurri tengono vive le flebili speranze Champions, i veneti perdono una chance di avvicinarsi alla salvezza

Vittoria in rimonta per l’Atalanta ai danni del Verona, nel secondo anticipo della 36a giornata di Serie A. In un Gewiss Stadium con la curva atalantina chiusa per i cori razzisti contro Vlahovic, la Dea si impone per 3-1 in rimonta e tiene in vita le flebili speranze di inserirsi ancora nella lotta per un posto in Champions League. I nerazzurri orobici agganciano momentaneamente il Milan al quinto posto con 61 punti a -4 dalla Lazio. Il Verona, invece, perde una chance importante per avvicinarsi ad una salvezza che resta così ancora in bilico. E dire che l’Hellas parte alla grande con il gol di Lazovic all’11’, bravo a battere Sportiello in diagonale su assist di Terracciano. Un vantaggio che dura però solo dieci minuti, perchè al 22′ Zappacosta con un destro a giro dal limite firma l’1-1. Nella ripresa la squadra di Gasperini completa la rimonta, prima con il 2-1 firmato da Pasalic al 53′ complice una papera clamorosa del portiere Montipò. Infine ci pensa il danese Hojlund a chiudere i conti al 62′, segnando il gol del 3-1 su assist in profondità di Lookman. Proprio il ritorno dei due protagonisti della prima parte di stagione è un’ottima notizia per Gasperini in vista delle ultime due gare della stagione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata