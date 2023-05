Verifica su eventuali minacce fatte dagli ultras alla squadra rossonera

Il faccia a faccia tra i giocatori del Milan e l’allenatore Stefano Pioli con i tifosi rossoneri dopo la sconfitta della squadra sul campo dello Spezia è al vaglio della procura federale della Figc, secondo quanto apprende LaPresse. Al termine della partita del Picco, vinta dai liguri per 2-0, la squadra e il tecnico sono andati sotto il settore ospiti e hanno ascoltato in silenzio le parole pronunciate da uno dei capi ultrà. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere, anche se non è ancora chiaro quanto detto dal tifoso nel suo monologo. Quando il discorso si è concluso, la squadra ha fatto ritorno negli spogliatoi e dal settore occupato dai tifosi del Milan sono partiti due cori di sostegno.

Ora sarà la procura a valutare eventuali violazioni del codice di giustizia sportiva che, all’articolo 25 comma 9, vieta esplicitamente ai tesserati “di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana”.

