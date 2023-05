I Bianconeri staccano l'Inter e restano saldamente al secondo posto in solitaria con 69 punti

La Juventus supera per 2-0 la Cremonese, nella gara valida per la 35ma giornata di Serie A, all’Allianz Stadium. Rete di Fagioli al 55′ e raddoppio di Bremer al 79′. Al 23′ infortunio muscolare per Paul Pogba che tornava titolare dopo 390 giorni. La Juventus stacca quindi l’Inter e resta saldamente al secondo posto in solitaria con 69 punti. La Cremonese rimane penultima a 24 punti.

