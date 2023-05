Secondo match point per la squadra di Luciano Spalletti

Sold out al ‘Maradona’. Sono esauriti i biglietti per assistere allo stadio di Napoli all’evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match contro l’Udinese che avrà inizio alle ore 20.45 al ‘Dacia Arena’ e che può valere, in caso di vittoria o pareggio della squadra di Spalletti, il terzo scudetto per i partenopei. I tornelli dello stadio apriranno alle 18.

✨ Il Maradona è SOLD OUT! Tutti insieme per far sentire la nostra voce fino a Udine 👉 Tornelli aperti dalle ore 18:00 📰 Leggi la news: https://t.co/CEerz8XHO0 💙 #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei pic.twitter.com/t3vuc4A68O — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 4, 2023

Udinese: “Dacia Arena nata per grandi partite, rispetto per avversari”

“La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori”. Lo scrive sui social l’Udinese in riferimento alla sfida di stasera con il Napoli, che potrebbe consegnare lo scudetto alla squadra partenopea: con un punto gli azzurri sarebbero campioni d’Italia. Ci sono timori, a Udine, in relazione all’ordine pubblico – prevista la presenza di almeno 15mila tifosi del Napoli, 11mila dei quali allo stadio – anche in seguito a un comunicato della Curva Nord, la frangia più ‘calda’ del tifo bianconero, che nei giorni scorsi aveva scritto sui social che “non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani”.

La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori. ⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/koUtoXJoHA — Udinese Calcio (@Udinese_1896) May 3, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata