Le due squadre granata si dividono la posta. Campani a +7 dalla zona retrocessione

Torino e Salernitana si dividono la posta nella sfida dell’Olimpico Grande Torino, valida per la 30a giornata della Serie A. L’1-1 porta la firma di Vilhena per la compagine campana, del solito Sanabria per i granata. Sono nove i centri in campionato per lui. Un risultato che serve a poco al Torino, ormai salvo ma allo stesso tempo troppo lontano dalla zona Europa. Punto prezioso, invece, per la Salernitana che grazie al sesto pareggio consecutivo mantiene sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Un match equilibrato

Partita equilibrata, che vede la Salernitana passare in vantaggio dopo appena nove minuti grazie ad un gran sinistro dal limite di Vilhena, su assist di Piatek. Nulla da fare per Milinkovic-Savic. Il Toro accusa il colpo, ci mette qualche minuto a reagire e solo prima dell’intervallo si rende pericoloso con un tirocross di Radonjic deviato da Gyomber sulla traversa. Nella ripresa la squadra di Juric inizia a spingere con maggior determinazione, in particolare è ancora Radonjic ad impegnare Ochoa in un paio di circostanze. Il gol granata è nell’aria e arriva meritato al 57′ firmato da Sanabria, con un destro secco rasoterra da centro area su delizioso assist filtrante di Miranchuk. Sulle ali dell’entusiasmo, il Toro sfiora poi anche il raddoppio ancora con il solito Radonjic in almeno due circostanze. Ochoa salva la Salernitana. Nel finale, però, occasione per il colpaccio della Salernitana fallita da Kastanos. Questa volta è Rodriguez a salvare il Toro.

