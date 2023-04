A Lisbona decidono le reti di Barella e Lukaku (su rigore). Il Manchester City vince 3-0 col Bayern

In Europa è un’altra musica e un’altra squadra. L’atmosfera da Champions trasforma l’Inter in una magia che si illumina di luce intensa nella notte del ‘da Luz’. Dentro la tana infuocata del Benfica, la squadra nerazzurra si costruisce, con una prova tutto cuore e nervi, coraggio e determinazione, una vittoria per 2-0 pesante e quantomai preziosa che le garantisce un ritorno nei quarti di Champions gonfio di ottimismo, portandosi in dote due risultati su tre da poter gestire tra una settimana a San Siro e sognare l’approdo in semifinale. Inzaghi si conferma lo specialista del dentro-fuori e non sbaglia neanche stavolta, grazie ad una prova corale splendida della sua squadra e ad uan compattezza nei reparti che hanno finito per disinnescare le velleita di quel Benfica annunciato alla vigilia come una squadra schiacciasassi. Il successo in questa notte da ricordare per la tifoseria netrazzurra porta soprattutto la firma di Barella, artefice di una gara superlativa, impreziosita dal gol al 51′ di testa con cui l’Inter ha smontato la furia lusitana. Ci ha pensato poi Lukaku su rigore all’82 con freddezza dal dischetto a firmare il raddoppio e nel finale in almeno altre due occasioni la squadra di Inzaghi ha sfiorato anche di fare tris. Serviva una serata così per dimenticare un mese infernale. Perché era dal ritorno con il Porto, proprio negli ottavi di Champions che l’Inter non aveva più ritrovato gioia e sorriso. E ancora una volta la musica della Champions ha scatenato l’orchestra nerazzurra, trascinata da un centrocampo che oltre a Barella ha trovato in Mkhataryan uno dei massimi interpreti.

Il Manchester City vince 3-0 con il Bayern Monaco

Nell’altro quarto di finale del martedì il Manchester City di Guardiola batte 3-0 in casa il Bayern Monaco di Tuchel. Decidono le reti di Rodri al 27′, di Silva al 70′ e di Haaland al 76. Un risultato netto che mette una serie ipoteca il passaggio in semifinale.

