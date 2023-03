Il tecnico è stato chiamato dal Crystal Palace fino a fine stagione, eredita da Patrick Vieira una squadra al 12° posto in Premier League

Nuova avventura in panchina per Roy Hodgson. L’allenatore 75enne è stato nominato tecnico del Crystal Palace fino a fine stagione al posto di Patrick Vieira, esonerato venerdì scorso. Hodgson, che ha già guidato le ‘Eagles’ tra il 2017 e il 2021, eredita una squadra al 12° posto in Premier League ma appena tre punti sopra la zona retrocessione dopo una striscia di 12 partite di fila senza vittorie. “È un privilegio aver ricevuto la chiamata di un club che ha sempre significato molto per me e avere l’importante compito di ribaltare le sorti della squadra – ha dichiarato l’ex tecnico di Inter e Udinese al sito ufficiale del Crystal Palace – Il nostro unico obiettivo adesso è quello di iniziare a vincere le partite e ottenere i punti necessari per restare in Premier League”.

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.

Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.

Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.

