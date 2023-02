Granata due volte avanti poi superati dai biaconeri che infine fanno poker

La Juventus batte 4-2 il Torino nel derby valido per la 24/a giornata di Serie A. Nel primo tempo granata subito avanti al 2′ con Karamoh, poi Cuadrado pareggia i conti al 16′. Sanabria firma il nuovo vantaggio del Toro al 42′, nel recupero il colpo di testa di Danilo vala il 2-2. Nella ripresa la Vecchia Signora si porta avanti al 26′ con l’ex di turno Bremer prima di chiudere definitivamente la partita al 36′ con Rabiot. Nel secondo tempo esordio stagionale per Paul Pogba, entrato in campo a poco più di venti minuti dal 90′ e acclamato dall’Allianz Stadium. La squadra di Allegri aggancia il Bologna e sale così a 35 punti, mentre il Toro rimane fermo a quota 31.

