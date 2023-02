Al 17' l'autorete di Ismajli e al 28' il raddoppio di Osimhen. Partenopei primi in classifica a +18 sull'Inter

Ancora una vittoria in campionato per il Napoli, che supera 2-0 l’Empoli in trasferta e si porta momentaneamente a +18 sulla seconda, l’Inter, che domani è attesa in casa del Bologna alle 12.30. I partenopei si sono imposti sui toscani grazie all’autorete di Ismajli al 17′ e al raddoppio di Osimhen al 28′. Nella ripresa poi gli Azzurri hanno giocato gli ultimi minuti in dieci per l’espulsione di Mario Rui, autore di un brutto fallo di reazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata