I nerazzurri vincono di misura a San Siro grazie alla rete del belga che segna su assist di Barella

Un gol del redivivo Lukaku a meno di cinque minuti dalla fine consente all’Inter di piegare per 1-0 il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un successo sofferto, ma preziosissimo per la squadra nerazzurra che si è trovata di fronte una squadra ben messa in campo e che l’ha messa in grande difficoltà per lunghi tratti. Partita spettacolare, con occasioni da una parte e dall’altra tanto che i due portieri Onana e Diogo Costa sono stati tra i migliori in campo. Inter che ha giocato con grande orgoglio e dedizione, senza mai risparmiarsi e senza paura del confronto a tutto campo con la tecnica compagine lusitana.

Dopo numerose occasioni fallite, a trovare la stoccata giusta ci ha pensato Lukaku con una giocata delle sue a centro area. Proprio il ritorno al gol del bomber belga potrebbe essere una svolta nella stagione dei nerazzurri, soprattutto in Europa. C’è da dire che se la scorsa settimana Milan e Juve sono state penalizzate, questa volta l’arbitraggio favorisce la squadra italiana con l’espulsione del faro del Porto Otavio apparsa eccessiva. Inter che volerà in Portogallo, quindi, forte di questo gol di vantaggio, con il passaggio del turno che si deciderà il 14 marzo in uno stadio Do Dragao che si prospetta caldissimo.

Il tabellino di Inter-Porto 1-0, andata degli ottavi di finale di Champions League.

RETI: 86′ Lukaku (I).

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar (81′ Dumfries), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (72′ Brozovic), Dimarco (58′ Gosens); Dzeko (58′ Lukaku), Lautaro. A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni. All.: Inzaghi.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; João M rio (91′ Gonçalo Borges), Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê Aquino, Uribe, Grujic; Galeno (50′ Evanilson), Taremi (82′ Wendell), Otavio. A disp.: Claudio Ramos, Cardoso, Carmo, Conceiçao, Namaso, André Franco, T. Martinez, Eustaquio, Bernardo Folha. All.: Sergio Conceiçao.

Arbitro: Jovanovic (Srb).

NOTE: espulso per doppia ammonizione Otavio (P). Ammoniti Dimarco (I), Pepè (P). Ammonito il tecnico del Porto Sérgio Conceição.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata