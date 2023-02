Fatale l'errore di Gigio Donnarumma. Nel recupero espulso Pavard

Il Bayern Monaco si impone per 1-0 in casa del Paris Saint-Germain nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il gol decisivo porta la firma dell’ex juventino Coman in avvio di ripresa, su assist da sinistra di Davies.

Nel finale annullato dal Var un gol a Mbappé, entrato solo nella ripresa perché non al meglio della condizione. Il Bayern ha invece chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Pavard. Gara di ritorno in calendario fra tre settimane in Germania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata