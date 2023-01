Neroverdi in vantaggio al 13' con Ferrari, pareggio della formazione lombarda grazie ad una splendida rete di Caprari a 60'

Finisce 1-1 la sfida al ‘Brianteo’ tra il Monza e il Sassuolo nella gara valida per la 19 giornata di Serie A. Neroverdi in vantaggio al 13′ con Ferrari, pareggio della formazione lombarda grazie ad una splendida rete di Caprari a 60′. Decisivi i cambi di Palladino all’inizio del secondo tempo. Continua dunque la striscia senza vittorie della squadra di Dionisi che manca il successo dal 24 ottobre nella gara interna contro il Verona. Gli emiliani si portano a 17 punti, restando al quart’ultimo posto, mentre il Monza sale a 22 punti, in striscia positiva da metà novembre con 5 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 3 pareggi).

