Il nuovo ad bianconero al termine dell'assemblea degli azionisti

“Obiettivi e ambizioni sportive non cambiano, così come non cambiano quelle aziendali. Juventus è sempre riuscita a coniugare successi sul campo con equilibrio finanziario, questo è quello che ci proponiamo di fare da qui in poi per il futuro”. Lo ha detto Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato della Juventus, al termine dell’assemblea degli azionisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata