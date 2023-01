A Marassi decidono Osimhen e un rigore di Elmas. La capolista sale a 44 punti

Il Napoli torna a vincere dopo la sconfitta di mercoledì con l’Inter battendo 2-0 a ‘Marassi’ la Sampdoria nella gara valida per la 17/a giornata di Serie A. Dopo un rigore sbagliato in avvio da Politano, Osimhen ha sbloccato il risultato al 19′. Nella ripresa, al 37′, Elmas, ancora su rigore, ha raddoppiato per il definitivo 2-0. I blucerchiati hanno giocato in inferiorità numerica dal 38′ del primo tempo per l’espulsione di Rincon. Con questo successo la capolista sale a 44 punti, a più sette sulla Juventus, mentre i liguri restano fermi a quota 9, a meno sei dalla zona salvezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata