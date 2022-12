Il portoghese-brasiliano Marcelo Salazar si è limitato a dire che il club saudita per ora "deve aspettare"

Il direttore sportivo dell’Al Nassr, il portoghese-brasiliano Marcelo Salazar, in riferimento al possibile acquisto di Cristiano Ronaldo, si è limitato a dire che il club saudita per ora “deve aspettare” e che “al momento giusto si svelerà il futuro”. In un’intervista al portale Flashscore, Salazar ha dichiarato di non essere “autorizzato a dire sì o no” sul possibile ingaggio di Cristiano nella squadra, trattandosi di una trattativa di “enorme portata”.

“Dobbiamo aspettare e vedremo come si svilupperanno le cose fino alla fine dell’anno. Come avrete capito, questa è una trattativa di enorme portata, non solo per il club, ma per il Paese e per il calcio mondiale, e deve essere portata avanti dalle autorità superiori”, ha dichiarato. Infine il direttore sportivo dell’ Al Nassr ha elogiato Cristiano, che considera “uno dei migliori nella storia del calcio“.

