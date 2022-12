Dopo 31 anni in giro per l'Italia e in Europa, l'allenatore romano fa il suo ritorno sulla panchina dei sardi in Serie B

Riflettori accesi sugli allenatori in questi giorni di mercato. Dopo 31 anni in giro per l’Italia e in Europa (dove ha vinto anche una Premier League in Inghilterra alla guida del Leicester), Claudio Ranieri fa il suo ritorno sulla panchina del Cagliari. L’ufficialità in un tweet del club sardo: “Bentornato Mister”. I dirigenti sardi hanno convinto il 71enne tecnico, già sulla panchina dei rossoblù dal 1988 al 1991. Ranieri ha firmato per due anni e mezzo di contratto a partire dal 1 gennaio 2023 e sostituirà l’esonerato Fabio Liverani.

Il benvenuto del club sardo

“Bentornato Mister”. Così il Cagliari ufficializza l’accordo con il tecnico Claudio Ranieri che dall’1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra. L’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025. Romano, classe 1951, Ranieri diventa l’allenatore del Cagliari nel 1988, dopo le esperienze con Vigor Lamezia e Campania Puteolana. Alla guida dei rossoblù apre un ciclo: oltre a vincere la Coppa Italia di Serie C, è artefice di una doppia promozione consecutiva dalla C alla A e poi di una salvezza da favola nel massimo campionato.

