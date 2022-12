Le parole del commissario tecnico al termine dello stage di Coverciano: "Siamo dispiaciuti per non esserci qualificati, abbiamo dato ai nostri tifosi un'enorme delusione"

Tre giorni di lavoro e sessantasei giocatori coinvolti, in una nuova ‘tappa’ del percorso intrapreso già nella scorsa stagione dalla Figc, per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare così la base dei calciatori selezionabili: si è chiuso a Coverciano lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, il raduno che da martedì ha portato al Centro Tecnico Federale giocatori di Serie A, Serie B e militanti all’estero, divisi in due gruppi di lavoro.“Questo stage – ha commentato a fine raduno il Ct Roberto Mancini, davanti alle telecamere di Vivo Azzurro – si porta dietro un bilancio positivo, perché abbiamo potuto conoscere meglio dei ragazzi che vediamo solo sporadicamente; e poi un conto è vederli solo dalla tribuna e un altro poterli osservare da vicino… Questo è il secondo stage che organizziamo e ci sono dei calciatori che mi hanno colpito per le loro grandi qualità.Il 2023 azzurro? La prima partita del prossimo anno sarà nuovamente contro l’Inghilterra e sarà importante oltre che di prestigio, perché sarà l’esordio nel nostro percorso di qualificazione ai prossimi Europei”.

“Siamo dispiaciuti per aver dato ai nostri tifosi una delusione con questo Mondiale, speriamo che non accada più e anzi speriamo che il prossimo sia molto importante per la nazionale italiana” ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini intervenuto ai canali social della Federazione, al termine dello stage di Coverciano, in un messaggio di auguri di buon Natale a tutti i tifosi. Guardando al 2023, Mancini è già proiettato sugli obiettivi da raggiungere. “La prima partita del prossimo anno sarà nuovamente contro l’Inghilterra e sarà importante oltre che di prestigio, perché sarà l’esordio nel nostro percorso di qualificazione ai prossimi Europei. Poi ci sarà Malta, quindi le Finali di Nations League che sono comunque un torneo prestigioso e che proveremo a vincere se ci sarà la possibilità”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata