L'associazione lo ha comunicato in una nota

Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Lo comunica l’Aia in una nota. Questa sera, alle 21, i Componenti del Comitato Nazionale dell’Aia incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta.

La decisione di Trentalange, eletto alla guida degli arbitri nel febbraio 2021, è arrivata alla vigilia del Consiglio Federale, convocato per lunedì alle 13.30, in cui era stato inserito all’ordine del giorno il punto ‘situazione Associazione italiana arbitri: provvedimenti conseguenti’. La posizione dell’ormai ex numero uno dell’Aia era stata messa in discussione dopo l’arresto qualche settimana fa del procuratore capo dell’Aia Rosario D’Onofrio con l’accusa di traffico internazionale di droga.

