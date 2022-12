Il capitano croato attacca il fischietto italiano: "Uno dei peggiori arbitri che conosco"

Luka Modric attacca Daniele Orsato al termine della semifinale del Mondiale che ha visto l’Argentina superare 3-0 la Croazia. “Non mi piace parlare di arbitri, ma lui è uno dei peggiori che conosco – ha evidenziato il centrocampista del Real Madrid – Non ho un buon ricordo di lui, è un disastro. E per me il rigore non c’era”.

Modric: “Albiceleste superiore”

Il capitano della Croazia ha comunque riconosciuto la superiorità dell’Albiceleste. “Sono stati migliori e hanno meritato di vincere, ma questa cosa andava citata, generalmente non lo faccio ma oggi sì – ha proseguito – Nonostante questo, non voglio sminuire l’Argentina. Il rigore però ci ha ucciso. Ora dobbiamo recuperare in vista della finale per il terzo posto e vincere quella partita. Messi? Gli auguro buona fortuna per la finale, sta disputando un torneo fantastico e sta mostrando la sua grandezza e qualità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata