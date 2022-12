Foto da Instagram

Il portiere del Bayern Monaco ne ha dato notizia sui social: "Mentre cercavo di schiarirmi le idee praticando scialpinismo, mi sono procurato una frattura alla gamba"

Il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, Manuel Neuer, si è rotto una gamba sciando: per lui stagione finita. È lo stesso giocatore a dare la notizia postando sui social la sua foto con la gamba ingessata e il messaggio: “Ehi ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva andare sicuramente meglio… Mentre cercavo di schiarirmi le idee praticando scialpinismo, mi sono procurato una frattura alla gamba. L’intervento di ieri è andato bene. Molte grazie ai dottori. Tuttavia, fa male sapere che la stagione in corso è finita per me”.

